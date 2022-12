Application mobile Tour de Tunisie pour découvrir la richesse des monuments et sites historiques du pays

Tour de Tunisie est une application mobile récemment éditée par l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC). Elle aide à découvrir les sites historiques Tunisiens autrement et les localiser facilement grâce à un smartphone.

Disponible en Trois langues différentes Arabe, Français et Anglais avec l’application Tour de Tunisie, il sera possible de profiter des fonctionnalités suivantes:

– La liste des lieux historiques à visiter

– La liste des lieux historiques à proximité de la localisation de l’utilisateur à un rayon spécifique

– La navigation à l’intérieur d’un site archéologique

– Utiliser la technologie de la réalité augmenté dans des musées de Tunisie.

Vidéo descriptive de l’application mobile Tour de Tunisie :

Des informations sur pas moins de 64 sites archéologiques, musées et monuments seront à la portée. De plus, l’appli offre la possibilité de Géolocalisation, 59 visites en 360°, 26 cartes interactives et les itinéraires pour accéder facilement aux lieux choisis.

L’application Tour de Tunisie est disponible en téléchargement gratuit sur Google play et App Store.

S.B.