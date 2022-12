L’application WhatsApp inaccessible pour 49 smartphones à partir du 01 janvier 2023!

L’application WhatsApp sera inaccessible pour 49 modèles de smartphones, iPhone et Android à partir du 01 janvier 2023! Il va falloir upgrader le système d’exploitation pour accéder à la messagerie et passer à iOS 12.1 ou à Android 4.1 précise WhatsApp sur son site officiel.

Mais pour que cela soit possible, il faudra que le Smartphone puisse faire la mise à jour du système d’exploitation afin de passer à la version suivante, une mise à jour qui se fait depuis les paramètres, chose qui pourrait être difficile pour les vieux smartphones.

Des modèles qui ont connu un grand succès au début des années 2010 sont dans la liste des smartphones qui peuvent perdre l’accès à l’application WhatsApp comme les iPhone 5 et 5c, HTC Desire 500 ou encore les Samsung Galaxy S2 et S3.

“Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents”, lit-on sur le site de la messagerie qui appartient au groupe Meta, pour ajouter à destination des utilisateurs “Si nous cessons de prendre en charge votre système d’exploitation, vous en serez informé(e) et il vous sera rappelé à plusieurs reprises de mettre votre appareil à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp”.

I.D.