Netflix révèle les 10 séries les plus regardées de 2022

2022 arrive à son terme et Netflix saisit cette occasion pour annoncer son top 10 des séries les plus vues.

A noter que l’année 2022 ne fut pas une année facile pour l’entreprise de streaming vu qu’elle a perdu un million d’abonnés, et ce la première fois de son histoire, à cause de la concurrence qui devient de plus en plus dure.

Voici les 10 séries les plus regardées de l’année 2022 :

Stranger Things 4

Mercredi

Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer

La Chonique des Bridgerton : saison 2

Inventing Anna

Ozark :saison 4

The Watcher

The Sandman

The Umbrella Academy :saison 3

Virgin River : saison 4.

