Grève en Tunisie : Des universités Tunisiennes reportent les examens

A cause de la grève en Tunisie qui a surpris les citoyens en ce premier lundi de 2023 et qui a rendu difficile pour plusieurs étudiants et employés la possibilité d’accéder à plusieurs moyens de transport public en plus des taxis individuels, des universités Tunisiennes ont décidé de reporter les examens.

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis est la première université tunisienne a décidé de reporter le début de ses examens programmés lundi 02 janvier 2022 à cause de la grève du transport.

La rentrée scolaire et universitaire qui advient après deux semaines de vacances est sensiblement affectée par le manque de bus et de métros. Plusieurs universités Tunisiennes suivront surement l’exemple de la Faculté des sciences juridiques..

Rappelons que les taxis individuels en plus des métros et bus de la TRANSTU ont entamé lundi 02 janvier 2022 une grève..

Tekiano