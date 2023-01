Le Film primé Les Banshees d’Inisherin projeté en Tunisie (B.A. & synopsis)

Les Banshees d’Inisherin , le long-métrage multi-primé du réalisateur irlandais Martin McDonagh avec en tête d’affiche Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon est projeté en ce moment dans les salles de cinéma de Tunisie.

Le réalisateur irlandais propose aux cinéphiles son quatrième long-métrage après le marquant Three Billboards (2018) pour lequel il a obtenu deux oscars et plusieurs prix dans les festivals du monde.

Synopsis du film Les Banshees d’Inisherin : Sur Inisherin – une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande – deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié.

Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

B.A. film Les Banshees d’Inisherin

Le film Banshees d’Inisherin a été présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise 2022 où il remporte le Prix du meilleur scénario et l’acteur Colin Farrell reçoit la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine.

Il est projeté en ce moment dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie à l’instar de cinémadart Carthage, cinéma Amilcar à El Manar et Pathé Tunis.

S.B.