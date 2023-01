Pop Libris et Vegabook lancent un site de lecture en streaming bientôt

La maison d’édition Pop Libris compte lancer bientôt en partenariat avec la maison d’édition et de distribution numérique Vegabook un site de lecture en streaming , pour lire en ligne ses différentes publications.

Nous lançons bientôt notre site de lecture en streaming. Il ne s’agit pas de document PDF ni de téléchargement de livres epub, mais bien d’un abonnement donnant accès à la lecture en ligne de toutes nos publications, précise l’équipe de Pop Libris dans une publication partagée dimanche 01 janvier 2022 sur sa page Facebook

Ce produit est une fusion entre le nec plus ultra de la technologie et la littérature la plus pop, pour une expérience de lecture inédite, lit-on encore.

La maison d’édition tunisienne Pop Libris est pionnière de ce genre d’initiatives qui visent à encourager le tunisien à lire des livres. Rappelons que Pop Libris a lancé l’année dernière les séries de “Romans de poche Tunisiens ” éditées en langue arabe et explorant les mondes de la fantaisie médiévale et de la science fiction. Dédiées à la jeunesse du monde arabe, spécialement les jeunes ados, ces romans ont été très bien acceuillis par les lecteurs tunisiens.

Une façon de commencer l’année en beauté en attirant une nouvelle cible de lecteurs accros aux smartphones! Nous reviendrons bientôt vers vous avec tous les détails concernant ce site de lecture en streaming Tunisien.

I.D.

