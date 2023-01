La plateforme de livraison Glovo Tunisie lance Glovo Local un programme pour soutenir la digitalisation des PME

La plateforme de livraison Glovo Tunisie lance Glovo Local un programme pour soutenir les PME. Glovo Tunisie, la plateforme technologique de livraison multi-catégories, a annoncé en effet le lancement de Glovo Local, un programme visant à soutenir la digitalisation des PME (petites et moyennes entreprises) des secteurs de la restauration et du commerce de proximité en Tunisie.

Lancé sur les 25 marchés où opère la plateforme, Glovo Local est le premier programme de ce type en Europe, Afrique et en Asie, offrant un portefeuille consolidé de services et de solutions pour les petites et moyennes entreprises. Le programme s’articule autour de trois axes principaux:

– Digitalisation : Soutien au développement des PME à travers un portail en ligne de gestion des commandes, des clients et des opérations.

– Outils opérationnels et de croissance : Mise à disposition d’outils permettant aux PME de développer leurs activités, notamment à travers des outils opérationnels et de marketing digital adaptés à leurs besoins.

– Apprentissage et développement : Renforcement des capacités des PME à travers l’organisation de sessions d’accompagnement et de formations au marketing digital.

La déclinaison de ce programme concorde avec une étude globale de Glovo menée auprès de 3200 petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs de la restauration et du commerce de proximité, qui analyse le niveau de digitalisation des PME ainsi que les principaux défis auxquels elles sont confrontées. Selon les résultats de l’étude, une majorité des PME interrogées disent rencontrer des difficultés dans la conjoncture actuelle, citant comme plus grands défis l’accès aux nouveaux clients et la navigation dans l’inflation. L’étude révèle que les sujets prioritaires d’investissement pour les PME sont le marketing et l’amélioration de l’expérience client, et la majorité des répondants pensent qu’un partenaire technologique les aiderait à mieux comprendre le marché et à rester compétitifs.

“Nous sommes conscients du rôle que nous jouons dans le développement des PME et, avec Glovo Local, nous mettons à disposition un portefeuille d’outils spécialement conçu pour ces entreprises. A travers ces outils, les PME partenaires peuvent accéder à de nouveaux clients en ligne, développer une meilleure compréhension du marché et augmenter leurs revenus ”, a déclaré Rodrigo Allier, Directeur des partenariats et marques chez Glovo.

Tekiano avec communiqué