La connexion par Satellite pour Smartphone Android bientôt déployée par Qualcomm

Pouvoir lancer des messages d’urgence à travers la connexion par Satellite pour Smartphone, était l’une des fonctionnalités qui a fait le succès de l’iPhone 14 et 14 Pro lancés l’année dernière.

Le spécialiste des processeurs et de la connexion mobile, Qualcomm, annonce en marge de l’événement technologique CES 2023 à Las Vegas, que cette fonction d’envoi de messages par satellite sera bientôt déployée sur les smartphones Android et pas seulement.

Les possesseurs de montres connectées, voitures connectées et autres produits similaires pourraient aussi effectuer la connexion par satellite à condition d’être équipés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2.

De plus si Apple réserve la connexion par satellite aux messages d’urgence, à travers Android il sera possible d’envoyer tout type de messages et dans les deux sens, toujours à travers le satellite.

Ceci sera possible grâce à Snapdragon Satellite, une solution créée par Qualcomm en partenariat avec Iridium qui permet d’envoyer et de recevoir des SMS via satellite partout sur la planète.

Les prochains Samsung Galaxy S23 seraient-ils les premiers smartphones Android à se doter de cette nouvelle technologie?

I.D.