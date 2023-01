Oum Kalthoum parmi les “200 meilleurs chanteurs” de Rolling Stone

Le célèbre magazine bimensuel américain qui s’intéresse à la musique vient de sortir sa nouvelle liste du “Top 200 des meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps”.

La star égyptienne Oum Kalthoum connue comme l’Astre de l’Orient, figure dans cette liste à la 61ème place, dépassant ainsi de nombreuses stars internationales comme Rihanna, Amy Winehouse, Michael Jackson et Diana Ross.

Le classement Rolling Stone des “200 meilleurs chanteurs” a laissé beaucoup d’internautes perplexes et déçus vu que Céline Dion n’est pas incluse.

Rolling Stone omitting the Céline Dion from its list of the greatest singers of all time is a crime against humanity.

Je téléfone à la police. pic.twitter.com/Ql69KEA24G https://t.co/cXaOc5w3eO

— Ashton Pittman (@ashtonpittman) January 1, 2023