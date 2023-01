Vol direct Alger Tozeur : Tunisair Express compte consolider ses vols charter

Un vol direct Alger Tozeur va être opéré par la compagnie Tunisair Express le 08 janvier après un premier vol qui a atterri, le 5 janvier 2023, à l’aéroport Tozeur-Nefta.

Il s’agit d’un vol charter pour le compte d’un voyagiste algérien qui propose sur place des séjours de quatre jours et trois nuits à sa clientèle, selon Tunisair Express.

Au vu de la réussite de l’opération et de la forte demande enregistrée, Tunisair Express et son partenaire envisagent d’étendre le vol à d’autres dates, a-t-on ajouté.

A travers cette opération, Tunisair Express entend consolider son soutien au tourisme en général et à la destination Tozeur en particulier en matière de vols internationaux, a-t-on expliqué.

La compagnie assure, depuis le mois de mars 2022, deux vols directs réguliers et hebdomadaires entre Tunis et Constantine tous les lundis et samedis pour consolider les échanges entre les deux pays, a-t-on rappelé.

Jusqu’au 20 décembre 2022, environ 1,088 million de touristes algériens ont visité la Tunisie, selon le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Tekiano avec TAP