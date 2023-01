Spotify applique le concept de capsule temporelle à la musique

Aujourd’hui il y a beaucoup de concurrence entre les services de musiques, et les compagnies qui sont derrière ces services essaient de se distinguer et offrir des expériences innovatrices à leurs utilisateurs. C’est le cas de’Apple Music Sing qui a lancé le karaoké et l’application Deezer qui a déployé le blind test dont l’objectif est de tester votre culture musicale.

À son tour, Spotify vient de proposer un concept unique : une capsule temporelle à la musique qui vous permet de créer une liste de lecture que vous ne serez pas en mesure de consulter pendant une année.

Si vous souhaitez expérimenter ce concept, vous devez d’abord installer la dernière version de l’application Spotify sur votre smartphone, puis ouvrir votre navigateur mobile, et cliquer sur le lien menant à la page « Playlist in a bottle », et après ces étapes-là, Spotify vous demande de choisir le récipient virtuel dans lequel vous voulez mettre votre playlist.

Ce récipient virtuel peut être : une boîte à sandwich, un ours en peluche, la petite poche de votre jean, une bouteille à la mer, ou un distributeur de chewing-gum et une fois cette étape est terminée, l’application vous posera trois questions rapides pour compléter la liste de lecture.

La playlist est constituée d’au moins trois pistes, mais il est possible de l’élargir à onze pistes, il suffit de répondre à toutes les questions qui vous sont posées.

En effet, ces questions sont censées couvrir tous les états d’esprit que nous pouvons connaître, mais elles encouragent également à prévoir les tendances pour l’année à venir et si la question posée ne vous inspire pas, vous pouvez demander une autre, ou générez une réponse aléatoire, tirée de vos playlists existantes.

Il est à souligner qu’après avoir sélectionné trois titres, vous pouvez valider votre liste mais après cela, il sera impossible d’y changer quelque chose.

Ainsi votre playlist sera dûment cachetée par Spotify, et le populaire service de streaming musical vous la rappellera d’ici un an, en janvier 2024.

Playlist in a Bottle est disponible jusqu’au 31 janvier 2023 pour tous les utilisateurs du service sur iOS et Android.