Grand Prix de Tunis du sabre : 34 pays participent

Pas moins de trente-quatre (34) pays sont attendus pour prendre part au Grand Prix de Tunis du sabre (hommes et dames) qui sera organisé du 13 au 15 janvier à la salle de Radès, apprend-on auprès du président de la Fédération tunisienne d’escrime (FTE), Sofiène Chaouachi.

“Le nombre total des participants s’est élevé à 280 sabreurs (141 garçons et 139 filles) et il pourra être porté à 300, d’ici samedi”, a ajouté Chaouchi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a ajouté que le Grand Prix de Tunis est l’un trois principaux grands prix mondiaux, avec ceux de Paris et de Séoul, et l’un des huit tournois annuels inscrits au calendrier de la Fédération internationale d’Escrime. C’est aussi une étape préparatoire pour certains escrimeurs tunisiens en vue d’une qualification aux JO de Paris 2024 et une occasion pour les jeunes participants tunisiens de se mesurer aux grands champions mondiaux et olympiques à l’instar de l’Ukrainienne Kharlan Olga et le Hongrois Aaron Szilagyi.

Plusieurs personnalités sportives assisteront au Grand Prix de Tunis à l’instar du président de la Fédération internationale d’Escrime et le président de la confédération asiatique, rappelle Chaouachi appelant l’autorité de tutelle à soutenir davantage ce sport qui a valu à la Tunisie plusieurs médailles aux plans continental et international.

Liste des sabreurs tunisiens engagés :

Hommes : Farès Ferjani – Ahmed Ferjani – Amanallah Hamisi – Diaa Ben Mansour – Yassine Ochiocha – Rayan Ferjani – Aziz Cherni – Aziz Kaouach – Arslane Zammouri – Rayan Stiti.

Femmes : Yasmine Daghfous – Olfa Hzami – Kenza Ben Smail – Kenza Lakhoua – Rania Ferjani – Aicha Bouajina – Fedra Asmi – Emna Hadhri.