La startup Tunisienne Dracoss se distingue au salon de Las Vegas CES 2023 et remporte des prix

La startup Tunisienne Dracoss a remporté le prix de la meilleure solution Watertech, économie circulaire et smart city dans le cadre d’un concours organisé par Swisstech et Global Village au salon mondial de la technologie et de l’innovation CES 2023, qui se déroule à Las Vegas et expose les meilleures innovations technologiques en provenance des pays du monde entier.

La technologie mise en avant par la greentech tunisienne Dracoss consiste en un système de recyclage d’eau qui traite l’eau de douche, de lave-linge, climatiseurs, pluie et sèche-linge grâce ) grâce à à un système basé sur l’IoT (Internet of things) et un écran ‘Chronoloop’ qui suit la quantité d’eau utilisée et donne son équivalent en argent économisé sur la base de la durée de l’utilisation de l’eau.

La machine de recyclage d’eaux usées développée par Dracoss peut être utilisée aussi bien pour les restaurants que pour les maisons, les salles de sport, les hôtels, les spas.. et favorise ainsi la réduction considérable de la consommation en eau, les factures en plus de limiter le gaspillage des ressources précieuses qui se font rares…

I.D.