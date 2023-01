Les Rencontres de théâtre amateur reviennent pour une 3ème édition du 10 au 15 janvier 2023 au Théâtre des Jeunes créateurs à la Cité de la culture de Tunis. Cette nouvelle édition baptisée “session Habib Chebil” rend hommage posthume à cet artiste pluridisciplinaire qui fut réalisateur, peintre, dramaturge et homme de théâtre.

Organisées par le Pôle du Théâtre et des arts scéniques du Théâtre de l’Opéra, plusieurs troupes de théâtre amateur de Tunisie en provenance de Tunis, Bizerte, Sfax et Sousse sont invitées à présenter le fruit du travail de jeunes associations. Cinq représentations théâtrales seront présentés au public à partir de 18H.

Programme des Rencontres de théâtre amateur “session Habib Chebil” du 10 au 15 janvier 2023



Habib Chebil à qui ces rencontres rendent hommage est considéré comme étant l’une des figures artistiques tunisiennes ayant le plus largement influencé le mouvement plastique national. Il est né le 4 juin 1939 à Menzel Bourguiba près de Bizerte, et décédé le 28 octobre 2004.

Ancien professeur d’art à l’Ecole des Beaux-arts de Tunis et l’Institut supérieur des arts dramatiques de Tunis, son œuvre théâtrale reflète le regard d’un artiste-peintre et une grande recherche esthétique, au niveau de la mise en scène, de l’éclairage et de l’ambiance dramatique en général.

Ce rendez-vous dédié au théâtre amateur présentera des œuvres qui abordent des questions d’actualité et les aspirations des Tunisiens à un avenir meilleur. L’entrée à toutes les prestations théâtrales des Rencontres de théâtre amateur à la cité de la culture de Tunis est gratuite.

Tekiano