La startup Tunisienne InstaDeep rachetée par le géant Allemand BioNTech

La startup Tunisienne InstaDeep, leader dans le domaine de l’intelligence artificielle et le Machine Learning a été rachetée par le géant allemand BioNTech, développeur de l’un des vaccins à ARN messager contre la Covid-19.

Cette acquisition pour un montant de plus de 400 millions d’euros, s’inscrit dans la stratégie de BioNTech de devenir un leader mondial dans la découverte de médicaments pilotés par l’IA et le développement d’immunothérapies et de vaccins de nouvelle génération pour lutter contre des maladies dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

Avec l’acquisition d’InstaDeep, de nouveaux modèles d’IA et de ML entrainés et validés par BioNTech seront déployés au sein des plateformes innovantes de BioNTech et connectés à une infrastructure de laboratoire automatisée, via la plateforme DeepChain™ d’InstaDeep. Ceci dans le but de développer et de tester de nouveaux médicaments candidats à très haut débit. En outre, BioNTech prévoit de développer de nouvelles solutions technologiques basées sur l’IA et le ML qui seront appliquées à ses fonctions essentielles, à la fois stratégiques et opérationnelles.

“L’IA progresse de manière exponentielle et, depuis toujours, notre mission chez InstaDeep est qu’elle bénéficie à tous. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec BioNTech pour former une seule et même équipe. Nous partageons la même culture d’innovation Deep Tech et l’ambition de créer un impact humain positif”, a déclaré Karim Beguir, PDG et cofondateur de InstaDeep. “Ensemble, nous voulons bâtir un leader mondial combinant la recherche biopharmaceutique et l’IA au service de la conception d’immunothérapies de nouvelle génération pour améliorer les soins médicaux – contribuant ainsi à la lutte contre le cancer et autres maladies.”

InstaDeep , fondée en 2014 par Karim Beguir Zohra Slim avec deux ordinateurs portables et 2.000 dollars de financement, est aujourd’hui un des leaders mondiaux des produits d’IA décisionnels pour l’Entreprise, avec un siège à Londres et des bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï et Cape Town.

InstaDeep s’élève en véritable Success Story pour l’écosystème entrepreneurial tunisien. Les fondateurs de la startup Tunisienne deviennent grâce à cette transaction, actionnaires du géant BionTech. Félicitations!

Tekiano