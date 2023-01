Voici les 6 meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits

Aujourd’hui, surtout avec l’émergence des nouveaux réseaux sociaux comme Tiktok et Instagram, la création de vidéos et de contenus audiovisuels est devenue une indispensable pour accroître la visibilité du créateur de contenu parmi ses semblables qui veulent tous attirer de nouveaux abonnés.

C’est vrai qu’il existe beaucoup d’outils gratuits pour le montage de vidéos disponibles sur Internet par un simple clic, mais il n’est pas toujours facile de trouver le logiciel qui convienne le mieux à vos besoins.

C’est la raison pour laquelle on vous a sélectionné les six (6) meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits.

1. VivaVideo : il s’agit d’une application très populaire parmi les débutants en montage vidéo grâce à sa multitude de fonctionnalités qui vous permettent de disposer d’un petit studio de montage vidéo sur votre appareil mobile.

L’application est disponible sur Android et iOS; elle est facile à utiliser et vous permet de modifier des vidéos, d’ajouter des transitions et des filtres.

2. Lightworks : c’est un logiciel de montage d’origine anglaise, parfait pour travailler sur ordinateur et complètement gratuit. L’application vous permet de monter/couper des vidéos, de modifier des clips enregistrés en ajoutant divers effets, du texte, des autocollants, etc. Il s’agit d’un logiciel idéal pour l’apprentissage de création des courts métrages et des vidéos YouTube standard grâce à des tutoriels complets, proposés par l’application.

3. VSDC Free Video Software : Ce logiciel a toutes les caractéristiques techniques requises pour éditer une vidéo de qualité. L’application vous permet de placer plusieurs objets dans un seul cadre, de superposer un objet sur un autre, de travailler avec des couches, ou de mélanger des couleurs et des fragments à l’aide de d’options de transparence… Ainsi, VSDC vous offre l’opportunité de créer des clips audiovisuels avec des effets, enregistrés à 360° et en 4k.

4. Videopad : c’est le logiciel idéal pour l’apprentissage des techniques et des méthodes de création ou de modification des vidéos, puisqu’il met à la disponibilité des utilisateurs de tutoriels pédagogiques dont l’objectif est de leur donner les bases du montage vidéo et de l’utilisation du logiciel.

5. Blender : c’est le logiciel open source le plus utilisé par les professionnels de la vidéo; il est disponible sous PC, Mac ou Linux, et offre plusieurs fonctionnalités comme l’After Effects pour la création de modèles et d’animations, de mapping et d’infographies vidéo.

6. Pinnacle Video Spin : ce logiciel travaille sur PC, Mac ou Linux; il est entièrement gratuit et offre la fonctionnalité de base d’un éditeur de vidéo. L’application existe dans la même catégorie avec Windows Movie Maker en matière de fonctionnalités.