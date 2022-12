La récupération des comptes piratés sur Instagram devient facile

Instagram s’inscrit aujourd’hui parmi les applications les plus répandues et les plus utilisées dans le monde, mais ses utilisateurs sont régulièrement victimes d’attaques cybernétiques. Il se trouve que les pirates ont accès aux données personnelles des utilisateurs où ils peuvent également partager des messages ou des contenus sous leur nom, ce qui cause de problèmes pour les utilisateurs réels.

Étant conscient de ce danger de piratage toujours potentiel, le réseau social vient de déployer de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui visent à rendre le processus de récupération des comptes piratés moins gênant et plus facile.

Pour ce faire, Instagram a mis en place une nouvelle plateforme dont le but est de récupérer son compte piraté en quelques étapes. Il suffit d’aller à cette adresse : instagram.com/hacked.

Afin de regagner ses accès, l’entreprise vous encourage à suivre les étapes proposées par la plateforme. Ainsi elle vous donne l’opportunité de faire appel à un ami pour que ce dernier puisse confirmer votre identité lors de la détection d’activités suspectes.