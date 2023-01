Kef : Un centre d’apprentissage pour s’instruire tout au long de la vie lancé

Les habitants d’El Kef vont se doter d’un centre d’apprentissage pour s’instruire tout au long de la vie. Cet espace est considéré comme un centre pilote d’apprentissage dans la région.

Le centre se compose de plusieurs espaces dédiés à l’enseignement dans divers thèmes liès aux médias, la numérisation, le marketing, la broderie et la couture ainsi que la fabrication de confiseries, outre l’apprentissage des langues, dont l’anglais, l’allemand et italien au profit d’une centaine de personnes âgées entre 16 et 50 ans.

Le cycle des études dans le centre est d’une durée de trois ans, avec à la clé, un diplôme reconnu et permettant une intégration au marché du travail, a indiqué le chef de la coordination régionale de l’apprentissage tout au long de la vie, Tahar Faik, à l’Agence TAP, notant que le gouvernorat du Kef compte à présent quelque 400 apprenants répartis sur les différentes délégations.

Tekiano avec TAP