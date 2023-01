Le réalisateur de la série Harga , Lassaad Oueslati propose une nouvelle série sur Shahid

Le réalisateur de la série Harga , Lassaad Oueslati revient en 2023 avec une nouvelle série intitulée ‘Slave Market’ présentée sur la plateforme de streaming Shahid. La production ‘Slave Market’ (marché des esclaves) est disponible à partir du 13 janvier 2023 sur la plateforme de streaming du groupe MBC payante et accessible en Tunisie.

La série ‘Slave Market’ est constituée de neuf épisodes et raconte cinq histoires se déroulant simultanément dans différentes parties du monde. Elle est écrite par la Koweïtienne Heba Mashari Hamada et réalisée par le réalisateur tunisien multi-primé Lassaad Oueslati précise Shahid.

Cette série épique met en lumière un fléau qui s’est manifesté sous plusieurs formes au fil des siècles, et qui sévit toujours partout dans le monde : l’esclavage, écrit le site Shahid dans sa présentation du feuilleton.

Connu pour son engangement en faveur de différentes causes, le réalisateur tunisien Lassad Oueslati déclare que la série Slave Market est pour lui un complément à ses précédentes oeuvres Maestro et Harga, ses séries à succès parlant de problèmes humains.

Il est précisé que les cinq histoires de Slave MArket se déroulent dans les années 1900. La série a été filmée dans 104 lieux différents représentant diverses régions du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, et a rassemblé 70 acteurs principaux, 150 acteurs dans des seconds rôles et plus de 17 000 figurants.

