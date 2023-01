Mondial Handball 2023 : transmission des matchs en direct sur la watania

Les matchs du Mondial Handball 2023 seront diffusés sur la Télévision tunisienne. L’Etablissement de la télévision tunisienne a annoncé jeudi avoir acquis les droits de la retransmission en direct et par satellite des matchs du championnat du monde de handball, dont le coup d’envoi a été donné hier et qui se poursuivra jusqu’au 29 janvier en Pologne et en Suède.

La Tunisie évoluera dans le groupe H, aux côtés des équipes de Bahreïn, de Belgique et du Danemark. Le sept national ouvrira le 13 janvier face au Bahrein au stade Malmö (Suède) avant de rencontrer la Belgique le 15 puis le Danemark le 17 du même mois et dans la même ville.

Lire aussi :

Mondial Handball 2023 : Calendrier du tour préliminaire et les matchs de la Tunisie