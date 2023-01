Plusieurs films tunisiens participent au FESPACO 2023 dont la présidente du jury est Dorra Bouchoucha

Six films tunisiens concourent pour remporter l’Etalon d’Or au festival FESPACO 2023. Ces films figurent dans la sélection officielle de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), au Burkina Faso dévoilée le 13 janvier dernier.

FESPACO 2023 se tiendra cette année du 25 février au 04 mars 2023 sous le thème “Cinéma d’Afrique et Culture de la Paix”. Deux films tunisiens “Ashkal” de Youssef Chebbi et “Sous les figues” d’Erige Sehiri figurent parmi les 15 longs métrages de fiction qui seront en lice pour l’Etalon d’Or du Festival.

Dans la compétition des longs métrages documentaires, le cinéma tunisien sera présent par le film “Géologie de la séparation” de Yosr Gasmi. Le court métrage documentaire “Angle mort” de Lotfi Achour sera en lice dans la compétition courts-métrages et le film “Kendila” de Nadia Rais dans la compétition Animation.

La sélection officielle des films d’école cinéma a retenu le film “Trafic/CHAKCHOUKA” d’Iheb Abidi de l’Institut supérieur des arts multimédia de La Manouba (Isamm).

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou lancé en 1969, est un des plus grands festivals de cinéma africains. Il vise à favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain et faciliter l’échange entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel en vue de développer et sauvegarder le cinéma africain.

Quinze longs-métrages vont tenter de remporter l’Étalon d’or dont deux films de Cameroun et deux films de Tunisie. Le jury de la compétition officielle des longs métrages de fiction sera présidé par la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha.

Les 15 films en lice pour remporter l’Étalon d’or du Fespaco 2023 :

” La plantation des planteurs” de Dingha Eystein Young (Cameroun)

“Mon père, le diable” d’Ellie Foumb (Cameroun)

“Ashkal” de Youssef Chebbi (Tunisie)

“Under the fig trees” d’Erige Sehiri (Tunisie)

“Sira” d’Appoline Traoré (Burkina)

“Abu Saddam” de Nadine Khan (Egypte)

“Bantú Mama” de Ivan Herrera (République dominicaine)

“Mami Wata” de C.J. “Fiery” Obasi (Nigeria)

“Maputo Nakuzandza” d’Ariadine Zampaulo (Mozambique)

“Our lady of the Chinese Shop” d’Ery Claver (Angola)

“Shimoni” d’Angela Wamaï (Kenya)

“Simin Zetwal/Regarde les étoiles” de David Constantin (Ile Maurice)

“The Blue Caftan/Le bleu du Caftan” de Maryam Touzani (Maroc)

“The Last Queen/ La dernière reine” de Damien Ounouri (Algérie)

“Xalé, Les blessures de l’enfance” de Moussa Séné Absa (Sénégal)

