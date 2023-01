Al Gallery d’Al kitab Mutu abrite l’exposition collective ‘2103.TN’

Al Gallery d’Al kitab Mutu abrite une nouvelle exposition collective intitulée ‘2103.TN’. Il s’agit d’une exposition collective réunissant les oeuvres de plusieurs artistes autour d’une thématique qui émane d’un livre. Le livre choisi pour inspirer les artistes est le roman fiction ‘Le Retour de l’Eléphant’ de l’auteur Abdelaziz Belkhodja.

Le roman “Le retour de l’éléphant” est un récit romanesque qui présente une Tunisie telle que l’auteur l’a rêvée, imaginée et réinventée dans un 22ème siècle où on a racheté la statue de la liberté et où le monde entier ne rêve que d’y vivre …Dans ce roman futuriste, la République de Carthage a retrouvé en l’an 2103, sa puissance d’il y a plus de deux millénaires, tandis que l’Occident, Europe comme Etats-Unis, s’est effondré… De quoi offrir une large marge d’insipration pour les artistes !

Les visiteurs auront le plaisir de découvrir les oeuvres des artistes Amira Mtimet, Bader Klidi, Chedly Boughedir, Najiba Allala, Nesrine ElamineOumayma Ben Hamza, Jean Jacques Mbiya Saber Sahraoui et Safa Attyaoui. La commissaire de l’exposition est l’artiste peintre Michela Margherita Sarti.

Al Gallery est la galerie d’art du nouveau né des librairies Al kitab lancé à Mutuelleville le 12 décembre 2022. C’est un lieu aménagé pour accueillir des expositions en continu, qui se veut innovant et ouvert aux jeunes artistes.

Les concepteurs l’imaginent comme une galerie qui se démarque des autres par ses expositions thématiques autour d’un livre. Un rayon des livres d’art est installé dans cet espace pour faire le lien avec la librairie.

Le démarrage de l’exposition collective ‘2103.TN’ est prévu pour lundi 23 janvier 2023, le vernissage aura lieu dès 17 heures.

I.D.