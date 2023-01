Google TV : Les futures télécommandes, auto-rechargeables et sans piles

Le fabricant anglais TW Electronics a annoncé sur Twitter le jeudi 12 janvier 2023 le lancement de la fabrication de télécommandes qui ne disposent pas de piles et se rechargent d’elles-mêmes grâce à un petit panneau solaire incorporé au fond de sa façade.

Excited to announce the launch of a self charging, battery free #remotecontrol powered by indoor light. Developed with #Exeger,the device is #GoogleTV ready and easily integrated into your existing system. Get in touch with us for more details.#CES2023 #solarpower pic.twitter.com/pO1bycCC2b

— TW Electronics (Newbury) Ltd (@NewburyTw) January 12, 2023