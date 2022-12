Twitter remet en place une fonction de prévention du suicide

Twitter a déployé une fonction dont le but est de prévenir les utilisateurs vulnérables qui pensent au suicide en mettant en avant les numéros de téléphone d’organisations spécialisées qui peuvent aider ces personnes et surtout à ne pas aller au bout de leurs intentions.

La fonction, connue sous le nom de #ThereIsHelp, place une bannière au-dessus des résultats de recherche pour certains sujets. Elle énumère les contacts entre les organismes de soutien de plusieurs pays.

À noter que cette fonctionnalité n’a été mise en place qu’après les demandes et les pressions de la part de certains utilisateurs, organisations, associations et les groupes de défense des consommateurs.

L’agence de presse Reuters rapporte, vendredi 23 décembre 2022, que la fonction avait été supprimée suite à une décision du propriétaire du réseau social, Elon Musk.

Twitter removed a feature in the past few days that promoted suicide prevention hotlines and other safety resources to users looking up certain content, according to two people familiar with the matter who said it was ordered by new owner Elon Musk https://t.co/LlbQyFD53W

— Reuters (@Reuters) December 23, 2022