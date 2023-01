Prix du pain en Tunisie : Aucune augmentation pour le moment

Le Prix du pain en Tunisie reste inchangé pour l’instant, ” Il n’y a aucune augmentation des prix du pain ” a affirmé, mercredi dans un communiqué, le groupement interprofessionnel des boulangeries modernes, affilié à la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

A la lumière des informations véhiculées sur l’augmentation des prix du pain par un nombre de boulangeries installées dans le gouvernorat de Kairouan, le groupement interprofessionnel des boulangeries modernes s’est engagé à fournir le pain aux mêmes prix dans toutes les boulangeries adhérentes. Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations avait souligné, la semaine dernière, qu’il n’y avait aucune décision d’annuler la subvention du pain.

Ce dossier reste discutable dans le cadre des réformes visant à rationaliser la subvention et à cibler les ayant-droits, sans toucher, pour autant le pouvoir d’achat du citoyen, dans le cadre d’un processus participatif avec les différentes parties nationales concernées, avait précisé la même source. D’après les données du ministère du Commerce, certaines boulangeries non-classées qui se permettent de fabriquer seulement le pain spécial dont le poids ne dépasse pas 150 grammes, ont transgressé les règles de fabrication et de commercialisation du pain.

En effet, ces boulangeries vendent un pain similaire à celui de petite taille ” baguette ” et dont le poids oscille entre 170 et 180 grammes en se basant sur une fourchette de prix entre 250 et 300 millimes, sans informer le consommateur, ce qui a crée un amalgame chez le grand public. Le département ministériel est intervenu à travers ses services de contrôle économique, pour lutter contre ces opérations, appelant les contrevenants à respecter la loi.

Tekiano avec TAP

