« À TRAVERS TA PLUME » : Retour en images sur la cérémonie de la finale du concours

La cérémonie de la finale du concours de presse écrite « À TRAVERS TA PLUME » qui s’est déroulée sur la thématique de l’environnement, a eu lieu lundi 16 janvier 2023 à l’Institut français de Tunisie, en présence du président du jury du concours, Ahmed CHEIKH LARBI, directeur général de la rénovation Universitaire-DGRU au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des autres membres du jury.

L’IFT a réalisé ce projet en partenariat avec les départements de français des universités tunisiennes, l’ANPE et Eden MED (Education Environnementale pour une Méditerranée Durable).

Les établissements qui ont participé à ce concours sont : La Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, l’Institut supérieur des langues de Tunis, l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis (Ibn Charaf), la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan, La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax.

Il est à souligner que les essais des 17 candidats sélectionnés lors de la phase régionale du concours ont été évalués par le jury et l’annonce des lauréats s’est faite lors de la cérémonie à l’IFT.

Voici la liste les lauréats du concours :