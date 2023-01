Le Ballet de l’Opéra de Tunis et le Conservatoire de Paris proposent la création Archipel, un projet inédit en collaboration avec l’Institut français de Tunisie et la chorégraphe française Mathilde Monnier.

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine française et internationale. Avec plus de 40 pièces chorégraphiques à son actif, présentées sur les grandes scènes internationales du festival d’Avignon au Théâtre de la Ville de Paris en passant par New York, Vienne, Berlin et Londres, elle reçoit plusieurs prix (prix ministère de la Culture, Grand Prix SACD). Elle a été directrice du Centre National de la Danse à Paris de 2013 à 2019 et continue actuellement son travail de création, accompagnée par la coopérative Illusion & Macadam.

Le spectacle Archipel réunira 30 danseurs, c’est un projet ambitieux au cœur de la coopération culturelle entre la Tunisie et la France. Il est construit en quatre temps de création. Après le coup d’envoi du 12 au 19 décembre 2022 à Tunis, le travail se poursuit pour 15 jours consécutifs en janvier avec deux répétitions ouvertes au public tunisien.

La collaboration se poursuivra ensuite à Paris où la pièce sera présentée publiquement en mai 2023, puis à Tunis en juin 2023.

Le Ballet de l’Opéra de Tunis se veut un référentiel en termes d’arts chorégraphiques sur le territoire tunisien avec une identité forte et reconnaissable. C’est une compagnie qui fait aussi appel à des artistes de renommée internationale afin de permettre aux jeunes danseurs tunisiens de se familiariser avec un langage chorégraphique venu d’ailleurs.

Les répétitions sont ouvertes au public les 26 et 27 janvier 2023 à la salle LE MONDIAL de Tunis, de 15h30 à 16h30.

