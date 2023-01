Lutte contre la migration clandestine : GIZ et OIM proposent un “Labyrinthe des perspectives”

La migration clandestine ou irrégulière, les dangers et les risques qui lui sont associés sont au coeur d’une campagne intitulée “Labyrinthe des perspectives” (Forssa Street ) lancée par la GIZ en partenariat avec l’OIM l’Organisation Internationale pour les Migrations.

Cette campagne consiste à mettre des ateliers et des conseillers à disposition des jeunes pour les informer et les sensibiliser sur leurs chances d’intégration professionnelle en Tunisie et à l’international, ainsi que sur les risques liés à la migration clandestine.

Dans ce cadre, un labyrinthe “Forssa Street” à ciel ouvert a été conçu comme une cartographie dynamique des services et d’opportunités destinés aux jeunes Tunisien.ne.s et à leurs familles.

Forssa Street se déroule donc sous la forme d’un labyrinthe. À travers ses couloirs, vous pourriez choisir votre chemin et vous trouverez sur place des conseillers qui seront prêts à vous donner des conseils autour des thèmes suivants : l’éducation, la formation professionnelle, l’initiative privée, l’employabilité en Tunisie et à l’étranger et également autour du sport et de la culture.

Le labyrinthe des perspectives vise 200 Tunisien.ne.s sur le Grand Tunis et traite du thème de la migration et de la promotion des opportunités et des chances en Tunisie. Il résume les possibilités d’un projet professionnel pour un.e jeune Tunisien.ne qui, à travers les différents couloirs proposés, pourra construire de manière fictive son parcours professionnel avec l’aide des conseillers présents sur place.

En Tunisie, le phénomène des migrations irrégulières et des départs irréguliers en mer vers la côte nord de la Méditerranée ne cesse d’augmenter, avec 18 % de départs supplémentaires par rapport à l’an dernier. Ce phénomène attire notamment les jeunes et les mineurs qui sont prêts à risquer leur vie pour essayer d’améliorer leurs conditions socio-économiques. En effet, le taux de chômage en Tunisie est passé de 15,1 % à 18,4 % au troisième trimestre 2021.

Le rendez-vous est donné pour les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 à partir de 9h30 aux Jardins japonais de Tunis .Pour plus d’informations, consultez la page facebook du centre tuniso-allemand. L’entrée est libre et gratuite pour tous.

Tekiano