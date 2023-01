La neige à Ain Drahem a atteint 16 cm d’épaisseur en 24h et a couvert plusieurs régions

La neige à Ain Drahem a atteint 16 cm d’épaisseur en 24h , 8 cm à la délégation Jbel Sidi Ahmed et 6 cm d’épaisseur à Nefza ville, selon l’institut national de la météorologie (INM).

La Tunisie a enregistré, également, au cours de cette période, des quantités de pluies, dans 10 gouvernorats dont les plus importantes ont atteint 32 mm à Sejnane (gouvernorat de Bizerte).

Des quantités de pluies importantes en Tunisie ont été enregistrées. Au gouvernorat de Bizerte, il a été enregistré à Joumine(24 mm), Ras Jbel (20 mm), Mateur (19 mm) et Menzel Bourguiba (16 mm).

Tandis que des quantités élevées des précipitations ont été enregistrées à Barrage Kessab du gouvernorat de Béja ( 16 mm) et à Tabarka au gouvernorat Jendouba (25 mm).

Des faibles précipitations ont été enregistrées dans les gouvernorats de Zaghouan, Sousse, Ben Arous, Ariana et Nabeul.

Selon l’INM, la neige a couvert, également, les régions de Ghardimaou, Fernana, Balta, Bououn et Al Graa .

Les autres phénomènes climatiques enregistrés au cours de dernières 24 heures sont des vents forts, dont la vitesse a atteint 108 km/h à Mogren, Tabarka, Enfidha et Thala, 72 km/h à Kasserine , 65 km/h à Borj EL Amri, Klébia, Nabeul, Boussalem, Monastir, Mahdia et Tataouine et 58 km /h à Tunis Carthage, Siliana, Médenine et Djerba .

Des tourbillons de poussière ont été observés à Tozeur, Tataouine, Remada et Matmata, a indiqué l’INM.

La direction régionale de la Protection civile de Jendouba a annoncé, jeudi 19 janvier 2023, que les déplacements vers la délégation d’Aïn Draham étaient interdits sauf pour les habitants de la région et les camions d’approvisionnement à cause des chutes de neige continues et la difficulté de déplacement…

