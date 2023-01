POW’HER TOUR au Centre Elife kef et centre Elife Beja pour conseiller les porteuses de projet

Centre Elife kef et Centre Elife Beja accueillent prochainement les équipes de POW’HER TOUR qui auront pour objectif de conseiller les femmes porteuses de projet des gouvernorats d’el Kef et Béja.

Ces séances de conseils sont destinées aux étudiantes, celles fraîchement diplômées, porteuses de projet ou à la recherche d’un emploi. POW’HER TOUR se propose de soutenir les porteuses d’un projet ou une idée de projet dans les domaines de l’artisanat, du tourisme, de l’agriculture ou dans les autres industries culturelles et créatives et souhaitent commencer à la développer.

Le programme POW’HER est opéré par INCO Tunisie en collaboration avec les Centres ELIFE (Centre Elife Kef , Centre ELIFE Béja). POW’HER est soutenu par le projet Femmes et Accélération pour les Startups et TPE, financé par l’AFD et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie (CDC) avec l’appui technique d’Expertise France.

Il vise le renforcement durable de la structuration de l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie, particulièrement féminin.

Les équipes du POW’HER TOUR seront présentes :

-Du 18 au 10 janvier au Centre Elife Kef.

-Du 25 au 27 janvier au Centre Elife Beja.

Les bénéficiaires auront la possibilité d’assister à des journées de workshops gratuits sur l’entrepreneuriat, le développement personnel et le marketing digital, au Kef et à Beja.

Pour s’inscrire il faut remplir le formulaire : https://inco-group.typeform.com/to/wDmctpsG

