Parution chez Cérès éditions : Roman “Je Jalouse La Brise du Sud sur ton Visage” de Meryem Sellami

Le roman “Je Jalouse La Brise du Sud sur ton Visage” de la socio-anthropologue Meryem Sellami est paru chez Cérès éditions. Salué par les lecteurs, le titre de ce nouveau roman Tunisien est une traduction française d’un début d’une chanson de la diva Om Kalthoum (أغار من نسمة الجنوب).

La voix singulière d’une femme à la recherche d’elle-même, c’est un livre qui nous attrape, nous happe et nous entraîne dans le tourbillon de la passion…Une liberté de ton sans concession, écrit la Librairie Fahrenheit 451 qui désigne ce livre parmi ses coups de coeur du mois de janvier.

Résumé du livre “Je Jalouse La Brise du Sud sur ton Visage” de Meryem Sellami : Elle s’assit sur le bord , observa le mouvement de l’eau . Sentit l’humidité sous ses jambes . Elle était de retour là où tout avait commencé . Voulait comprendre où elle avait failli . Peut-être que la mer saurait le lui dire , elle qui ne l’avait jamais quittée . Ou peut-être qui’il n’y avait rien à comprendre . Qu’elle devait se lever , et avancer au beau milieu de l’eau . C’était cela . II n’y avait Rien . Absolument Rien . Avancer encore . Se laisser engloutir par les flots . Par le Rien . Ne plus en ressortir . Peut-être qu’à ce prix-là , le rien s’anéantirait , enfin . Hajer , une jeune tunisienne étudiante en philosophie poursuit une psychanalyse avec le docteur H. Emportée dans l’euphorie de la Révolution , elle arrête son analyse et décide de se rapprocher des siens .

Trois ans plus tard , elle revient vers son analyste et souhaite comprendre ce qui s’était passé . Au cours d”une nuit , les réminiscences d’une liaison vertigineuse accaparent son esprit . Se déploie alors le récit poignant de la chute d’une femme dans les rets d’une relation où elle va s’abandonner jusqu’à en perdre l’équilibre . Les scénes se succèdent et tracent le fil d’une relation tumultueuse avec un homme , avec elle-même , avec sa féminité et son féminisme …

Le récit que nous offre Meryem Sellami entraine le lecteur dans les méandres d’une vie troublée en quête de sens, en proie au déchirement entre une liberté revendiquée et les chaines de l’amour et de la mémoire. Une médiation forte sur les liaisons humaines saisie à fleur de peau…

Le roman “Je Jalouse La Brise du Sud sur ton Visage” (272 pages ) de Meryem Sellami paru en 2022 est disponible pour la vente en ligne sur le site ceresbookshop.com et dans toutes les bonnes librairies de Tunisie.

Tekiano