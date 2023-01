Joy Awards : Le styliste tunisien Ali Karoui a habillé Georgina Rodriguez Ronaldo

Samedi 21 janvier 2023, la troisième édition des Joy Awards s’est tenue dans à la capitale de l’Arabie saoudite, Riyad, avec la présence des célébrités féminines et masculines du monde arabe et étranger, comme Amitabh Bachchan, Yousra, Hend Sabry, Dhafer El Abidine, Mona Zaki, Sofia Vergara, Latifa Al-Tunisia, Karim Abdelaziz, Achraf Hakimi, Michael Bay, Mel Gibson…

Cette cérémonie constitue une occasion pour les stars d’enfiler leurs meilleurs robes et costumes. D’ailleurs, la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a attiré l’attention et captivé les regards de tout le monde, que ce soit ceux qui étaient présents lors de l’évènement ou ceux qui l’ont suivi sur les réseaux sociaux avec sa robe.

C’est le célèbre designer tunisien, Ali Karoui, qui aurait créé cette pièce d’art pour elle sur-mesure, en moins de 24 heures ! Et ce n’est pas la première fois que Georgina Rodriguez porte une robe signée par Ali Karoui, puisqu’elle a commencé à porter ses chefs d’œuvres dès 2019 au Festival de Cannes, et depuis ils se sont devenu des amis un peu proches.