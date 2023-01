L’actrice tunisienne Hend Sabry a été nommée meilleure actrice aux Joy Awards 2023 dans sa troisième édition. Cet événement s’insère dans le cadre de Mawsim Al Riyadh une manifestation qui se déroule en Arabie Saoudite célébrant les artistes, les sportifs et les productions arabes qui ont marqué l’année.

La cérémonie des Joy Awards a été présentée par la mannequin Georgina Rodriguez (épouse du footballeur Cristiano Ronaldo) habillée par le styliste Tunisien Ali Karoui.

Hend Sabry a remporté ce prix grâce à son interprétation dans le film égyptien “Kira & El Gin” dépassant des célébrités arabes et égyptiennes comme Yosra, Menna Chalabi et Ilham Chahine. La star Tunisienne a salué les organisateurs et les actrices qui étaient en lice avec elle pour remporter ce prix.

Sofia Vergara , la productrice de télévision et animatrice américano-colombienne a été désignée personnalité de l’année. Ashraf Hakimi , le footballeur star du PSG et l’équipe nationale marocaine a été nommé sportif de l’année.

La chanteuse égyptienne Angham a remporté le prix de la meilleure chanteuse féminine devançant Elissa, Nancy Ajram et Assala. Un trophée honorifique a été décerné au producteur et acteur américain Mel Gibson pour l’ensemble de sa carrière.

La totalité de la cérémonie de l’évènement Joy Awards 2023 est accessible en streaming gratuit sur la plateforme Sahid.

I.D.