Le Mondial handball 2023 s’apprêtent à clore cette 28ème édition. Le programme des demi-finales prévoit deux belles affiches, le match France vs Suède prévu vendredi 27 janvier à 21H et le match Espagne vs Danemark prévu aussi le 27 janvier à 18H.

le match France – Suède sera diffusé en direct live sur la chaine TF1. Lien streaming match France Suède tf1.fr/tf1/direct.

La finale du Mondial Handball 2023 est prévue pour dimanche 29 janvier.

Tekiano