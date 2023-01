Le spectacle français “Le Fabulatographe ” à été présenté aux JMC 2023. Cet hommage au célèbre poète Jean de La Fontaine était un moment de pur plaisir qui a capté tous les sens des présents en communiquant la sensation de naviguer dans le royaume de l’opéra baroque français et de profiter de l’art de la belle époque.

Ce spectacle venu Paris, la “ville des Lumières”, et proposé dans la soirée du 25 janvier dans les cadre des JMC, a su créer un univers visuel unique accompagné d’une performance lyrique et d’une double mise en scène théâtrale et cinématographique.

Comment la musique peut-elle contenir le mythe ? Et comment les histoires d’animaux peuvent-elles s’incarner sur scène sous forme de chansons, d’histoires et de personnages que les adultes apprécient autant que les enfants ? Des questionnements abordés dans ce spectacle de poésie et de magie.

Ce projet artistique était ludique et poétique, fait d’un parfait mixage entre les nouvelles techniques vidéo et l’orchestre, éveillant des sentiments et des souvenirs bien lointains, au-delà du temps et de l’espace dans une invitation à rêver et à libérer l’imagination des contraintes du réel. La force de spectacle réside dans l’imbrication des mélodies et des images.

Dans un décor onirique représentant un monde merveilleux, le chef d’orchestre un renard enjoué ordonne aux musiciens les Quatre Saisons de Vivaldi, là le chanteur nage entre les pattes d’un héron entouré de poissons multicolores, une fouine perturbe un dîner romantique entre deux amoureux… et un corbeau se perche sur l’épaule du violoncelliste, tenant dans son bec un morceau de fromage.

Le Fabulatographe, direction artistique : Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier et production de la Compagnie les Monts du Reuil est une célébration du 400e anniversaire de la naissance du célèbre poète français Jean de La Fontaine auteur des “Fables de la Fontaine”‘.

Tekiano avec JMC

