Les JMC 2023, 8ème édition des Journées Musicales de Carthage, s’apprêtent à animer la ville de Tunis le temps d’une semaine, précisément la cité de la culture Chedli Klibi et la salle le Rio de la capitale du 21 au 28 Janvier.

La directrice du festival, la chanteuse Dorsaf Hamdani a présenté les grandes lignes de ce festival dédié à toutes les musiques et qui avance depuis quelques jours de grands noms de la scène rock, rap, Jazz, musique du monde et Hip Hop du Moyen Orient.

Le festival JMC 2023 se déroule sans compétition mais reste fidèle à sa vocation initiale

Les JMC 2023 prévoient 40 spectacles répartis entre 11 grands concerts et 29 spectacles en plus de 06 master-class et 04 panels. Au total, 18 pays participent à l’édition.

Le festival se déroulera sans compétition mais restera fidèle à sa vocation initiale, un tremplin d’artistes visant à soutenir et à promouvoir les jeunes artistes et les jeunes groupes qui n’ont besoin que d’une bonne opportunité- comme les JMC- pour briller.

Outre les concerts qui seront assurés par des grands artistes et groupes confirmés, de renommée internationale, le programme de cette 8ème édition propose des panels de discussion permettant aux artistes surtout les jeunes tunisiens de comprendre les ficelles du métier et mieux s’informer sur les différents circuits de distribution et de diffusion, précise Dorsaf Hamdani dans son édito.

Des hommages, des panels, des masterclass et des sessions de réseautage entre artistes et professionnels rythmeront la programmation des JMC 2023. Les artistes Alia Sellami et Faouzy Chkili seront à l’honneur en plus d’un hommage posthume à Ridha Belhaj Khlifa, connu sous le nom de Ridha “Diki Diki” qui nous as quittés en 2019.

Programme des JMC 2023 :

De grands noms de la nouvelle scène arabe sont attendus aux Journées musicales de Carthage dont l’artiste algérien Karim Ziad, le groupe jordanien JADAL et le rappeur populaire Bu Kolthoum de Syrie en plus des jazzmen Sary & Ayad KHALIFE ft. Mike MASSY du Liban , le chanteur El Far3i de Palestine et le groupe de rock Massar Egbari d’Egypte. Norig candidate de la Saison 7 de The Voice France est programmée au JMC en plus du groupe napolitain Suonno D’ajere.

Du côté des artistes tunisiens, une création intitulée “Nostalgia”, basée sur les musiques des films et des feuilletons qu’a composé Rabii Zammouri, est également à l’affiche avec l’Orchestre Symphonique Tunisien. Yacine boulaares présentera un spectacle en plus de chanteurs talentueux comme Jawhar, Nidhal Yahyaoui, Sofien Safta et plusieurs autres.

Programme détaillé des JMC 2023

Les musiciens et mélomanes découvriront tout au long du festival “Le JMC Market”, conçu comme une exposition réunissant les différents acteurs de la scène musicale , à ceux qui exercent des métiers en relation avec le secteur musique et instrument.

Les JMC VR offriront qussi au large public la possibilité d’expérimenter la réalité virtuelle qui n’a cessé de révolutionner le secteur de musique.

Les billets des concerts des JMC 2023 sont disponibles sur place et pour la vente en ligne sur le site e-festivals.tn

