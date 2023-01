La créatrice japonaise Lisa Akari Ishii présente 2 conférences et 2 expositions à Tunis

La créatrice japonaise Lisa Akari Ishii a présenté 2 conférences, un talk show et 2 deux expositions à Tunis. Invitée d’honneur de l’ambassade du Japon en Tunisie, la créatrice expose ses oeuvres d’éclairage créatives à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, ENAU, la Cinémathèque Tunisienne et l’espace culturel “Zmorda” à la Soukra.

Lisa Akari Ishii est une conceptrice de lumière active au Japon et en Europe. Elle a réalisé la mise en lumière du pont de Radès La Goulette à la TICAD 8 en août 2022, où de nombreux personnalités africaines (48 pays, 20 chefs d’État) ont vu la mise en lumière en imaginant un avenir brillant pour l’Afrique.

Devant un public d’environ 200 personnes à l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU), elle a parlé du rôle de l’éclairage et des méthodes de la lumière efficace pour divers objets et occasions, notamment les villes, l’architecture (intérieure et extérieure), les paysages, les monuments, les expositions et les événements, en montrant de nombreux projets d’éclairage à titre d’exemple.

Elle a également participé à un débat avec des experts en architecture et en infrastructure

afin de donner des idées sur le rôle de l’éclairage en Tunisie. Un Talk-show sur la lumière a également eu lieu à Cité de la Culture, avec la participation de plusieurs architectes, étudiants, cinéastes ainsi que le grand public.

Des expositions de photos des œuvres lumineuses de ISHII et ses équipes sous le titre “L’Architecture et la Lumière” sont présentées en ce moment à l’ENAU (jusqu’au 31 janvier) et à la Cinémathèque Tunisienne sis la cité de la culture (du 26 janvier jusqu’au 5 février). Les visiteurs peuvent voir des photographies d’architecture traditionnelle, de sites de patrimoine et d’infrastructures au Japon et en Europe.

Tekiano

Lire aussi:

Le pont de Radès , le jardin japonais, avenue Med V, embellis en marge de la TICAD 8 (photos)