 L’association Al Badil-Alternative culturelle organise le Festival des Premières Chorégraphiques 2023

L’association Al Badil-Alternative culturelle organise le Festival des Premières Chorégraphiques du 09 au 12 Février 2023. La 3ème édition de ce festival des arts vivants se déroule au Théâtre El Hamra et à la salle 4ème Art à Tunis annonce l’association Al Badil-Alternative culturelle.

C’est un festival de danse lancé en 2021 qui met en lumière les pièces inédites de jeunes chorégraphes. Il s’agit d’une plateforme de diffusion où les artistes de la relève ont l’opportunité de dévoiler leurs œuvres pour la première fois au public.

Le festival se construit en collaboration avec les artistes de la programmation et offre une réelle diversité de propositions artistiques afin de toucher et d’éveiller la curiosité de l’ensemble des publics.

Par ailleurs, le festival s’efforce de nouer des partenariats avec plusieurs acteurs internationaux afin de favoriser la mise en visibilité des artistes Tunisiens.

Al-Badil est une association œuvrant pour la structuration du secteur culturel tunisien, le maillage territorial culturel des initiatives citoyennes et créatives tunisiennes, l’élaboration de ponts dans les mondes francophone et arabophone démultipliant les opportunités professionnelles, et l’éducation artistique et culturelle de tous.