Voici le top 5 des Jeux vidéo les plus attendus en 2023

Malgré la pénurie de consoles qui continuent d’affecter le marché et les nombreux jeux, 2023 semble l’année qui promet d’être excellente en matière de jeux vidéo.

On vous propose de jeter un coup d’œil sur le top 5 des Jeux vidéo les plus attendus en 2023 :

1/ ZELDA TEARS OF THE KINGDOM – 12 MAI 2023 (SWITCH):

Pour beaucoup de personnes, ce jeu de Nintendo est le plus attendu pour l’année 2023. D’après la bande-annonce, le jeu laissera présager la même formule du Breath of the Wild, ainsi il y aura deux niveaux de monde ouvert : un monde terrestre et un monde céleste.

De plus, la manipulation du temps pourrait aussi être au coeur du gamelay.

2/ STAR WARS JEDI SURVIVOR – 17 MARS 2023 (PS5, XBOX SERIES X/S, PC) :

Le créateur du célèbre jeu Fallen Order, sorti il y a 5 ans, est celui qui a créé Survivor. Par conséquent, beaucoup de gens attendent ce jeu avec impatience.

Star Wars Jedi Survivor a mis l’accent sur un design labyrinthique et la possibilité d’utiliser des montures ou de ralentir le temps.

3/ DIABLO IV – 6 JUIN 2023 (PC, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S) :

Le développeur de DIABLO IV a réclamé que ce jeu soit doté de divers événements et des nouveautés ajoutées d’une façon régulière.

4/ STARFIELD – 2023 (PX, XBOX SERIES X/S):

La promesse de ce jeu est gigantesque : des centaines de mondes à explorer, des milliers de quêtes à compléter, un monde ouvert colossal et des graphismes impressionnants.

En effet, Starfield a toutes les cartes en main pour faire partie des prochains grands classiques du jeu vidéo, il doit juste transformer l’essai.

5/ RESIDENT EVIL 4 REMAKE – 24 MARS 2023 (PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S, PC) :

Le jeu original qui est sorti en 2005 avait bousculé le petit monde de l’action/aventure avec un gameplay nerveux, caméra à l’épaule; et après les versions ResidentEvil 2 et 3, ResidentEvil 4 vient s’installer dans le monde de jeu en 2023.

ResidentEvil 4 vous met dans la peau de Leon Kennedy, agent secret qui doit secourir la fille du président des Etats-Unis retenue dans un village isolé.