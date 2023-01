La Cité des Sciences à Tunis organise la 5e édition de la Journée internationale des femmes et des filles de science samedi 11 février 2023 à l’auditorium Al Khawarizmi.

Cette année, la Journée internationale des femmes et des filles de science vise à connecter la communauté internationale aux femmes et aux filles dans les domaines de la science et des technologies, en renforçant les liens entre la science et la cohésion sociale pour des stratégies orientées vers l’avenir.

En 2023, cette Journée internationale sera une occasion de présenter les meilleures pratiques pour relever les défis et les opportunités des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Elle se focalise sur le rôle des femmes et des filles de science au profit de ces ODD, notamment, Eau et assainissement (objectif 6), l’énergie abordable et propre (objectif 7), industrie innovation et infrastructure (objectif 9), villes et communautés durables (objectif 11) et les partenariats (objectif 17).

Programme de la 5e édition de la Journée internationale des femmes et des filles de science

Afin d’obtenir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science et de mettre en évidence les défis auxquels sont confrontés les femmes et les filles tunisiennes dans les domaines de la recherche scientifique, de l’entrepreneuriat, des technologiques et des sciences humaines, la Cité des Sciences à Tunis (CST) valorise ces parcours professionnels, par l’organisation de cette journée.

La présence de la femme dans l’Université tunisienne est presque égale ou supérieure à celle de l’homme, elle étudie, enseigne et exerce la recherche.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST