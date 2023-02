Ecogzez, une société Tunisienne spécialisée dans le recyclage du verre , lancée

Le recyclage du verre est une opération faisable à l’infini. Le verre peut être refondu à l’infini pour fabriquer de nouvelles bouteilles en verre sans perdre de sa qualité. Conscient de cet avantage aussi bien bénéfique pour la nature que pour l’homme, Khaled Azaïez, qui dirigeait auparavant, la Verrerie de Naassen et la Verrerie de Carthage, sociétés spécialisées dans la production de verre soufflé, lancé la société Ecogzez.

Ecogzez est une société tunisienne spécialisée dans la collecte, le transport et le recyclage des déchets de verre. La nouvelle société de valorisation du verre, tous genres, y compris celui des bouteilles de vins vides, propose aux Hôtels, Bars et Restaurants (HBR) des conventions pour leur permettre de collecter leurs déchets et bouteilles en verre.

Des cages métalliques seront placés aux établissement qui adhèreront au réseau “Ecogzez” pour y placer les bouteilles vides et on les passe les récupérer d’une manière cyclique moyennant un prix fixé à l’avance.

La société va aussi collecter les bouteilles vides de chez les particuliers, des Tunisiens et des expatriés sensibles à l’écologie et l’environnement, indique son fondateur.

Comment faire appel aux services de Ecogzez?

Il suffit d’envoyer un mail ou un message à la société pour que des employés passent prendre les bouteilles vides (pas moins de 24 bouteilles par passage).

Les bouteilles seront orientées à la chaîne de recyclage, afin de leur donner une nouvelle vie. Il importe de rappeler qu’une convention de partenariat a été signée, à ce fin, durant le mois de septembre 2022, entre la société EcoGzez et la Fédération tunisienne des Hôtels.

Outre les déchets en verre, la société investie aussi, dans la valorisation du plastique, en collectant les bouteilles vides auprès des citoyens, à travers les différents gouvernorat du grand Tunis.

Actuellement, la société assure cette opération uniquement sur le grand Tunis.

