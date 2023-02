Salon du livre pour enfants de Sfax : 29ème édition du 3 au 12 février 2023

Le Salon du livre pour enfants de Sfax se déroule dans sa 29ème édition du 3 au 12 février 2023 à la Foire internationale de Sfax, sous le thème “Le livre de l’enfant, ambassadeur pour un développement durable”. Une quarantaine de 40 maisons d’édition de Tunisie, Algérie, Maroc, Lybie, Syrie, Egypte et Palestine, y prennent part.

Cette édition se distingue par la consolidation du travail culturel, la programmation d’une série de séminaires et d’ateliers et d’autres activités, notamment le colloque scientifique prévu pour les 9 et 10 février sur le thème ” Le développement durable dans les livres pour enfants et adolescents : Quel capital et par quels moyens”.

Au programme également un concours de dictée, des séances de signature de 6 livres, une station cinéma 3D, des films liés au développement durable en partenariat avec l’Institut français de Sfax et une visite au service des enfants cancéreux au CHU Habib Bourguiba à Sfax, “en vue de rapprocher le livre de ces enfants”, explique Imen Jaraya, présidente de l’association du Salon du livre pour enfants.

“L’objectif de ce projet culturel est de créer une société dotée d’un esprit critique, autrement dit une société durable”, souligne pour sa part le commissaire régional aux affaires culturelles à Sfax, Mourad Amara.

Tekiano avec TAP

Lire aussi :

Foire nationale du livre tunisien 2023 du 04 au 18 février : 70% des titres destinés aux enfants