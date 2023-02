Accès gratuit aux musées et sites historiques de Tunisie dimanche 05 février 2023

Un accès gratuit aux musées et sites historiques de Tunisie sera possible dimanche 05 février 2023, étant le premier dimanche du mois. Pourront bénéficier de cet accès gratuit les citoyens tunisiens et les étrangers qui résident en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

La gratuité d’entrée aux musées, sites et monuments relevant de l’AMVPPC (Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle) s’applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril) et la Journée internationale des musées (18 mai).

Le musée de Bardo est le musée de Carthage, respectivement le plus grand musée de Tunisie et le plus important dans la banlieue nord de Tunis ne sont toujours pas ouverts au public…

Les musées, sites archéologiques tunisiens et les monuments historiques ouverts et qui dépendent de l’AMVPPC sont listés dans le site web tunisiepatrimoine.tn

Tekiano