Netflix : Les séries à ne pas rater en février

Avec l’arrivée du mois de février, les plateformes de streaming, notamment Netflix, présentent à leurs abonnés/clients beaucoup de nouveautés en termes de films, séries, documentaires et émissions de téléréalité, dont l’objectif est de satisfaire sa clientèle et d’attirer de potentiels clients.

Le week-end est devenu comme un rituel chez beaucoup de personnes qui veulent rester à la maison, chez eux, surtout en hiver, pour passer le temps avec eux-mêmes ou avec leurs familles ou leurs amis, en regardant les nouveautés des plateformes de streaming.

Tekiano vous propose les séries/films à ne pas rater en de mois de février sur Netflix :

Toi chez moi et vice versa :

Si vous avez regardé et adoré 27 robes et Le Diable s’habille en Prada, vous allez certainement adorer “Toi chez moi et vice versa”, puisqu’elle est écrite par les mêmes scénaristes des deux classiques cités.

Dans ce film, Reese Witherspoon et Ashton se partagent la scène en jouant un duo de meilleurs amis qui se connaissent depuis 20 ans et vivent séparément. Au fur et à mesure qu’ils traversent chacun des épreuves, ils décident de se donner une chance… en échangeant leurs vies !

Ce film sera disponible sur Netflix le 10 février 2023.

Agrretsuko – Saison 5 :

Dans cette cinquième saison, la vie de Retsuko continue d’évoluer et d’être très mouvementée tout au long de son évolution.

Ainsi, Haida a quitté le bureau et ne semble avoir aucun motif pour l’avenir, alors que Retsuko semble entrer dans la politique.

Cette dernière saison sera disponible le 16 février sur Netflix.

Formula 1 : Pilotes de leur destin – Saison 5 :

Même si vous n’aimes pas trop la F1, cette série vous enseigne davantage au sujet d’un sport palpitant.

En effet, cette nouvelle saison est l’occasion de revisiter ce qui s’est passé en F1 l’an dernier, au grand bonheur des fans.

La cinquième saison de Formula 1 : Pilotes de leur destin sera sur la plateforme de Netflix dès le 24 février.

You – Saison 4 :

Joe Golberg, le stalkeur préféré de tout le monde est de retour ! Après les événements brûlants de la dernière saison, le jeune homme quitte les États-Unis pour se rendre au Royaume-Uni où il trouve une place de professeur dans une université.

La saison 4 de You qui sera dès le 9 février sur Netflix, nous répondra si Joe Golberg va ou non changer réellement et commencer une nouvelle vie.