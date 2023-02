Palmarès annuel des paradis de retraite : La Tunisie dans le Top 5 des pays les plus attractifs pour les retraités français

Aujourd’hui la Tunisie fait partie des meilleures destinations grâce à son climat agréable, son développement francophone et surtout son coût de vie très abordable par rapport à l’Europe. C’est pourquoi elle se situe au cinquième rang des pays les plus attractifs pour les retraités français, d’après le « Palmarès annuel des paradis de retraite » élaboré par “Retraite sans Frontières”.

La Grèce occupe la première position du palmarès pour la troisième année consécutive en raison de sa qualité de vie, de son climat et de ses loisirs. En effet, le prix de la vie dans ce pays est moins élevé que celui en France, outre des avantages fiscaux pour les retraités du secteur privé.

Le Portugal suit au second rang pour sa qualité de vie également. Par contre, le coût de la vie a augmenté et les avantages fiscaux dont bénéficient les nouveaux arrivants ne sont plus là.

L’Espagne, avec ses opportunités d’achat immobilier en Andalousie ou à Valence, se classe 3ème.

Le Maroc se classe en 4ème position juste avant la Tunisie, grâce à un climat agréable, un coût de vie inférieur à celui de la France et à de bonnes conditions de logement.