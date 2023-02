Voici le Top 5 des meilleurs smartphones de 2023

Presse-citron vient de publier un comparatif du top 10 des meilleurs smartphones du marché en 2023 testés par ses équipes, et ce afin de vous guider à choisir le meilleur smartphone qui convient à vos besoins et bien évidemment votre budget puisque ce comparatif ne contient pas seulement les téléphones les plus chers.

Voici le Top 5 des meilleurs smartphones en 2023 :

iPhone 14 Pro Max :

C’est le meilleur iPhone chez Apple, surtout avec la nouvelle Dynamic Island. Avec la génération iPhone 14, Apple a utilisé pour la première fois deux puces différentes sur la gamme. Ainsi, les capteurs photos de l’iPhone 14 Pro Max sont beaucoup plus améliorés par rapport aux autres versions précédentes de l’iPhone.

Pixel 7 Pro :

Il s’agit du meilleur smartphone Android Stock avec les dernières innovations Google. Le Pixel 7 Pro est doté d’un design original et soigné avec son écran AMOLED 120 Hz dernière génération ave Always-On.

Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra:

Samsung a proposé au début 2023 trois Galaxy S22 très séduisants. Les S22 et S22+ présentent des performances hors pair grâce à leur nouvelle puce Exynos 2200.

Quant au Galaxy S22 Ultra, il est caractérisé par un design carré, angulaire, et une batterie très performante de 5 000 mAh.

Pixel 7 :

Il s’agit du meilleur smartphone 2023 milieu de gamme pour la photo. En effet, ce smartphone a presque la même fiche technique que sa version premium : Pixel 7 Pro, sauf que celui-là n’a pas de téléobjectif doté d’un écran AMOLED 90 Hz au lieu de 120 Hz.

Nothing Phone (1) :

Il s’agit du meilleur smartphone pour son design original.

Le Nothing Phone (1) n’est probablement pas le smartphone le plus performant de l’année, mais il est doté d’un design innovant et unique, d’un dos en verre transparent qui laisse entrevoir de façon très esthétique les composants internes de l’appareil.