Festival des Premières Chorégraphiques : Programme de l’édition 2023 du 09 au 12 février

Le Festival des Premières Chorégraphiques édition 2023 lancé par l’association Al Badil-Alternative culturelle se déroule du jeudi 09 au lundi 12 Février 2023. Cette 3ème édition de ce festival des arts vivants se déroule au Théâtre El Hamra et à la salle 4ème Art à Tunis.

Au programme du Festival des Premières Chorégraphiques 2023 Onze spectacles en provenance de six pays; à savoir la Tunisie, le Canada, le Gabon, l’Italie, le Maroc et la France. Al Badil prévoit aussi l’organisation de trois ateliers, une résidence et un atelier de partage d’expertise.

La création El Botinière de Selim Ben Safia ouvrira le bal Jeudi 09 février à 19h30 à la salle le 4ème art de Tunis. “El botinière” , nom d’un cabaret mythique du centre ville de Tunis, est une pièce chorégraphique qui laisse découvrir le monde de la nuit de Tunis.

Programme du Festival des Premières Chorégraphiques 2023 du 09 au 12 Février :

Télécharger (PDF, 836KB)

Les 3 ateliers proposés en marge du festival en plus de l’atelier de Yvann Alexandre avec le Laboratoire D.AN.C.E sont; l’atelier de “Hamdi Dridi”, l’atelier de “Collettivo Cinetico” et l’atelier de ” Le CRue”. A noter qu’il reste quelques places pour ceux qui désirent participer à ces 3 atelirs qui doivent confirmer leur participation en ligne. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du site Al Badil .

I.D.