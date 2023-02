Séisme en Turquie et Syrie : bilan catastrophique, plus de 1000 morts

Un Séisme en Turquie et en Syrie s’est déclenché dans la matinée du lundi 06 février engendrant un bilan catastrophique, plus de 1000 morts d’après les derniers recesements. Ce séisme de magnitude 7,8 a été enregistré à 4h17 heure locale (2h17 HT), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres.

L’épicentre se situe dans le district de Pazarcık, près de Gaziantep, dans la province de Kahramanmaras en Turquie. La Syrie a été lourdement touchée avec au moins 386 personnes ont été tuées et 988 autres blessées.

Les autorités turques avancent un nombre de 900 morts et au moins 2320 blessés dans le pays et des milliers d’emmeubles se sont effondrés. La dernière catastrophe de cette envergue en Turquie s’est produite en août 1999. Un séisme de magnitude 7,4 a frappé cette même région de Turquie à l’époque et avait causé la mort de 17 000 personnes.

Le séisme ravageur du 06 février 2022 a été ressenti au Liban, en Egypte, à Chypre et même en Irak. Un appel aux aides internationales est lancé afin de venir en aide aux sinistrés.

Tekiano