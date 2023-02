INSAT et EY : Un nouveau partenariat public-privé (retour en photos)

L’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) vient de célébrer sa convention de partenariat avec le cabinet d’expertise comptable à Tunis, EY : inauguration de l’amphithéâtre A6-EY, lors d’une cérémonie organisée à l’Institut, mercredi 1er février 2023.

Il est à souligner que cette convention vise à instaurer une coopération scientifique et technique entre l’INSAT et EY, afin de leur assurer les moyens de complémentarité nécessaires pour concrétiser le contenu de cette convention et d’encourager la formation tant au niveau des étudiants que du personnel d’encadrement des deux partenaires.