Le producteur Tunisien Hamadi Zaabi se distingue aux Grammy Awards 2023, une des plus grandes cérémonies au monde qui récompense les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l’année, nous informe l’ambassade des USA en Tunisie qui a tenu à le féliciter publiquement.



Hamadi Zaabi a coproduit la chanson primée “Hrs & Hrs” interprétée par la chanteuse américaine de R&B Muni Long qui a remporté le prix de la meilleure prestation R&B de l’année . La chanson a cumulé plus de 81 millions de vue en une année.

US embassy Tunis souligne dans son post partagé sur facebook qu’il s’agit là d’un grand témoignage de l’incroyable talent et de la créativité des artistes tunisiens, et espère que cela inspirera d’autres ambitieux à poursuivre leurs rêves.

La 65ème cérémonie des Grammy Awards 2023 s’est déroulée le 06 février à Los Angeles. La reine de la soirée fut incontestablement la chanteuse Beyoncé qui a battu des records de nominations. Queen B ajoute quatre nouveaux gramophones à ces récompenses, totalisant 32 trophées remportés tout au long de sa carrière, dépassant ainsi le record du chef d’orchestre Georg Solti en 1990.

I.D.